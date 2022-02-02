На программу «Елорда жастары» планируют выделить дополнительные средства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице планируют выделить дополнительные средства на программу «Елорда жастары». Об этом сообщил руководитель Управления экономики и бюджетного планирования столицы Кайсар Манкараев на заседании Общественного совета города Нур-Султана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Планируется выделить дополнительно 353,2 млн тенге Управлению жилья и жилищной инспекции для обеспечения тепловой энергией жилых домов, для продолжения выдачи кредитов молодым специалистам по программе «Елорда жастары», – сказал К. Манкараев, представляя проект уточненного бюджета на 2022 год.

По словам К. Манкараева, требуется уточнение объема средств, выделяемых на создание «зеленого пояса» столицы. Предлагается выделить по бюджетной программе дополнительно 1 млрд 600 млн тенге Управлению охраны окружающей среды и природопользования на мероприятия по защите окружающей среды, уход за многолетними зелеными насаждениями, благоустройство города. В разрезе районов также предлагается выделить дополнительно на освещение улиц, благоустройство дворов и другие цели: Алматинскому району – 3 млрд 400 млн тенге; району Байконыр – 1 млрд 665 млн тенге; Есильскому району – 2 млрд 180 млн тенге; Сарыаркинскому району – 2 млрд 588 млн тенге.