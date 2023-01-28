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На продбезопасность Африки выделят 30 миллиардов долларов

28 Января 2023, 18:33
На продбезопасность Африки выделят 30 миллиардов долларов

ДАКАР. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - «Партнеры Африки по развитию» выделят финансирование в размере 30 млрд долларов с целью обеспечения продовольственной безопасности стран континента. Решение принято по итогам трехдневного саммита Feed Africa Summit в Дакаре, организованного Африканским банком развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

Выступая на закрытии саммита, президент Африканского банка развития (АБР) Акинвуми Адесина сообщил о выделении 30 млрд долларов, которые будут направлены на развитие продовольственного сектора континента в течение последующих пяти лет.

По его словам, 10 млрд долларов из этой суммы выделит Африканский банк развития.

В работе саммита на тему: «Накормить Африку: продовольственная безопасность и устойчивость» приняли участие африканские лидеры, инвесторы частного сектора и страны - «партнеры по развитию».

Главной темой обсуждений стал вопрос развития сельского хозяйства и продовольственного сектора в Африке, которая на сегодня сильно зависит от импорта.

По данным Африканского банка развития, 249 млн из 828 млн человек, страдающих от голода в мире, живут на втором по величине континенте планеты - Африке. Это означает, что каждый пятый житель континента голодает.

Фото: aa.com.tr
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