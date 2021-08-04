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На продаже несуществующего зерна промышлял костанаец

4 Августа 2021 18:50
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На продаже несуществующего зерна промышлял костанаец

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Обращение о мошеннических действиях в процедуре покупки зерна озвучил сегодня житель Костанайской области в ходе прямого эфира с участием начальника департамента полиции области Бекета Аймагамбетова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня состоялся очередной прием граждан, который начальник областной полиции. Приемы граждан, которые в настоящее время проходят в формате онлайн, в костанайской полиции рассматривают как фактор реализации концепции «Слышащего государства».

В полиции отмечают, что с начала года количество граждан, обратившихся в подразделения полиции области выросло на 20%. Эта цифра может служить и показателем доверия граждан.

«На прием обычно обращаются граждане с проблемными вопросами, которые касаются расследования уголовных дел, реагирования полиции на местах и жалобами на сотрудников. Уверен, что сегодня население активно включается в вопросы правопорядка по причине актуальности этих вопросов и понимания, что все-таки это дело общее, - отмечает начальник ДП Костанайской области Бекет Аймагамбетов.

В этот раз были приняты 10 человек, более половины из обратившихся - по фактам мошеннических действий, совершенных в их отношении.

«Этот вид преступления актуален для нашего общества. Интернет пестрит объявлениями: продам зерно, выгодно вложите свои средства, получите выгодные проценты. Все эти предпосылки создают условия для роста этого вида преступлений. К примеру, с начала года количество интернет-мошенничеств возросло более чем в 2 раза. В производстве следователей находится почти 400 таких уголовных дел, - отмечает генерал Б. Аймагамбетов.

Поэтому вопросы профилактики для полиции выходят на первый план. К примеру, один из обратившихся на прием граждан рассказал о мошеннической схеме, которая названа «Купи несуществующее зерно».

«Многие предприниматели построили свой бизнес на покупке и продаже зерна и, как следствие, здесь возникли риски. Один из коммерсантов брал предоплату за крупные партии зерна, но товар так и не поставлял», - рассказал житель области М., ставший потерпевшим в такой схеме (прим.агентства - имя не разглашается).

В настоящее время, по словам Бекета Аймагамбетова, дело расследуется департаментом полиции. По факту - данный коммерсант предлагал свои услуги по продаже крупной партии зерна. И даже пару-тройку раз поставлял заказчику, создавая тем самым положительный образ и входя в доверие. Но когда суммы доходили до десятков миллионов, а объемы заказов увеличивались, мошенник просто кидал своих клиентов.

«Сейчас определяется дополнительный круг потерпевших, привлечены опытные следователи, имеющие опыт в расследовании экономических преступлений», - отметил генерал Б. Аймагамбетов.

По всем обращениям даны указания и установлены сроки исполнения.

Необходимо отметить, что личный Facebook начальника ДП Костанайской области действует так же, как площадка для приема граждан. С начала года, таким образом, обратились более 20 граждан.


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#Костанайская область   #Экономика   #МВД РК   #Мошенничество  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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