На природный газ переведут котельную в Жанатасе

10 Января 2023, 08:58

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Восстановительные работы идут в двух пострадавших от урагана районах Жамбылской области – Сарысуском и Таласском в первые дни нового года. Восстанавливаются электросети, многоэтажные жилые дома и социальные объекты, жилые дома подключают к теплоснабжению, ремонтируют крыши. В районах объявили ЧС природного характера, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы главы региона, на аппаратном совещании под председательством акима Жамбылской области Нуржана Нуржигитова обсуждался ход работ по восстановлению последствий ураганного ветра. Акимы Таласского и Сарысуского районов отчитались по ремонтно-восстановительным работам.

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кудайберген Курганбаев отметил, что на сегодняшний день котельные в городах Жанатас и Каратау работают в обычном режиме и обеспечивают бесперебойное теплоснабжение жилых домов.

«Необходима дальнейшая модернизация котельных в городах Тараз, Каратау, Жанатас для работы на резервном топливе. По котельной ГКП «Жанатас-Су-Жылу» разработана и сдана на экспертизу проектно-сметная документация на реконструкцию путем перевода на природный газ», - отметил спикер.

В Сарысуском районе повреждено 62 км электросетей из 726 км. При этом 240 из 10,5 тысяч столбов электропередач обрушено. На сегодняшний день восстановлено 51 км линий электропередач и 151 столб. В 23 из 25 населенных пунктов этого района восстановлена подача электричества. В районном центре все 97 многоэтажных жилых домов подключены к электричеству.

В городе Каратау Таласского района в 11 многоэтажных домах ураган повредил кровли. Сейчас идут ремонтные работы. Для капитального ремонта объектов привлекаются местные подрядчики. Жители города Каратау, как заверили местные власти, полностью обеспечены питьевой водой, теплом, электричеством. В Жанатасе в результате сильного ветра повреждено два многоэтажных жилых дома, 5 социальных и 9 спортивных объектов.

Во время действия чрезвычайного положения в регион было доставлено 17 тысяч буханок хлеба.

Накануне аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов посетил Сарысуский район и Талаский районы и ознакомился с ходом восстановительных работ, посетил центральную котельную в Жанатасе, осмотрел пострадавшие из-за сильного ветра многоэтажные жилые дома, школу в Жанатасе объекты АО «Казахтелеком» и АО «Казпочта».

«Восстановительные работы должны быть завершены в течение десяти дней. За два дня город Жанатас и населенные пункты должны быть полностью подключены к электричеству. Ответственные лица должны лично проверить, все ли жилые дома обеспечены теплоснабжением. Частично поврежденные объекты нужно привести в порядок за один день. Важно, чтобы на каждом объекте работал отдельный подрядчик. Нельзя терять время. Особое внимание уделите уборке и вывозу мусора из населенных пунктов», - сказал Нуржан Нуржигитов.

Как сообщалось ранее, в Сарысуском и Таласском районах был введен режим чрезвычайной ситуации природного характера.