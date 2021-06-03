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    21:00, 02 Июнь 2021 | GMT +6

    На принудительное лечение от алкоголизма и наркомании направлены 192 павлодарца

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Каждый день полиция Павлодарской области подбирает пьяниц и бездомных людей и доставляет их в центры временной адаптации и детоксикации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В результате принимаемых мер на территории Павлодарской области отмечается снижение преступлений, совершённых в состоянии опьянения. Одной из действенных мер в профилактике данного вида преступлений является направление лиц, страдающих алкоголизмом на принудительное лечение», - сообщил заместитель начальника местной полицейской службы департамента полиции региона Руфат Кенжин.

    «В 2021 году на принудительное лечение направлены 192 человека, страдающие алкоголизмом и наркозависимостью», - отметил он.

    Каждый день полиция подбирает пьяниц и бездомных людей и доставляет их в центры временной адаптации и детоксикации. За распитие алкоголя или появление в общественных местах в состоянии опьянения наказаны порядка 4 000 граждан, 16 тысяч человек доставлены в вытрезвители.
    «Всё большее внимание общественности и правоохранительных органов привлекает насильственная преступность в семье, представляющая собой одну из наиболее распространённых и социально опасных форм агрессии. Только за отчётный период в отношении 2901 лицо, допустившее правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, вынесены защитные предписания», - рассказал Р. Кенжин.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Павлодарская область
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