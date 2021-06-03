На принудительное лечение от алкоголизма и наркомании направлены 192 павлодарца

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Каждый день полиция Павлодарской области подбирает пьяниц и бездомных людей и доставляет их в центры временной адаптации и детоксикации, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате принимаемых мер на территории Павлодарской области отмечается снижение преступлений, совершённых в состоянии опьянения. Одной из действенных мер в профилактике данного вида преступлений является направление лиц, страдающих алкоголизмом на принудительное лечение», - сообщил заместитель начальника местной полицейской службы департамента полиции региона Руфат Кенжин.

«В 2021 году на принудительное лечение направлены 192 человека, страдающие алкоголизмом и наркозависимостью», - отметил он.

Каждый день полиция подбирает пьяниц и бездомных людей и доставляет их в центры временной адаптации и детоксикации. За распитие алкоголя или появление в общественных местах в состоянии опьянения наказаны порядка 4 000 граждан, 16 тысяч человек доставлены в вытрезвители.

«Всё большее внимание общественности и правоохранительных органов привлекает насильственная преступность в семье, представляющая собой одну из наиболее распространённых и социально опасных форм агрессии. Только за отчётный период в отношении 2901 лицо, допустившее правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, вынесены защитные предписания», - рассказал Р. Кенжин.