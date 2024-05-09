На примере героев Великой Отечественной войны должна расти молодежь - Руслан Жаксылыков

Министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков обратился к солдатам и сержантам, офицерам и генералам, а также ко всем соотечесвенникам с поздравлением по случаю Дня Победы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- 9 мая мы празднуем День Победы в Великой Отечественной войне. Человечество выиграло войну за право на мир и равенство вне зависимости от национальности, религии или социального статуса. С каждым годом все меньше героев тех кровопролитных сражений могут разделить с нами радость со слезами на глазах. С тех пор прошло 79 лет, но не меркнет с годами величие подвига, совершенного тогда нашими народами по освобождению от фашистской оккупации своего Отечества и всей Европы. В 1945 году была решена судьба всей планеты – закрыты чёрные страницы Второй мировой войны, - отметил министр обороны РК.

Как подчеркнул Р.Жаксылыков, славные сыны и дочери Казахстана, наряду с представителями других республик, участвовали в разгроме врага. Во всех без исключения битвах – Брестской крепости, в обороне Москвы и Ленинграда, Сталинградском и Курском сражениях, освобождении оккупированных территорий бывшего Советского Союза, Восточной и Центральной Европы, и до водружения знамени Победы над рейхстагом в Берлине, участвовали наши земляки-казахстанцы.

В тылу, каким тогда стал Казахстан, все от мала до велика – рабочие, служащие, женщины, старики и дети – участвовали в мощном движении к нашей общей Победе.

Казахстан и казахстанцы приняли, как родных, тысячи и тысячи молодых специалистов, эвакуированных и депортированных граждан, детей, раненных бойцов, сотни организаций и заводов.