На примере героев Великой Отечественной войны должна расти молодежь - Руслан Жаксылыков
Министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Руслан Жаксылыков обратился к солдатам и сержантам, офицерам и генералам, а также ко всем соотечесвенникам с поздравлением по случаю Дня Победы, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.
- 9 мая мы празднуем День Победы в Великой Отечественной войне. Человечество выиграло войну за право на мир и равенство вне зависимости от национальности, религии или социального статуса. С каждым годом все меньше героев тех кровопролитных сражений могут разделить с нами радость со слезами на глазах. С тех пор прошло 79 лет, но не меркнет с годами величие подвига, совершенного тогда нашими народами по освобождению от фашистской оккупации своего Отечества и всей Европы. В 1945 году была решена судьба всей планеты – закрыты чёрные страницы Второй мировой войны, - отметил министр обороны РК.
Как подчеркнул Р.Жаксылыков, славные сыны и дочери Казахстана, наряду с представителями других республик, участвовали в разгроме врага. Во всех без исключения битвах – Брестской крепости, в обороне Москвы и Ленинграда, Сталинградском и Курском сражениях, освобождении оккупированных территорий бывшего Советского Союза, Восточной и Центральной Европы, и до водружения знамени Победы над рейхстагом в Берлине, участвовали наши земляки-казахстанцы.
В тылу, каким тогда стал Казахстан, все от мала до велика – рабочие, служащие, женщины, старики и дети – участвовали в мощном движении к нашей общей Победе.
Казахстан и казахстанцы приняли, как родных, тысячи и тысячи молодых специалистов, эвакуированных и депортированных граждан, детей, раненных бойцов, сотни организаций и заводов.
- На примере героев Великой Отечественной войны должна расти молодежь. И потому связь поколений так ценна для нас. Пусть войны останутся в прошлом, а нынешнее поколение, помня уроки истории, уверенно строит процветающий Казахстан. Сегодня мы должны каждый день содействовать сохранению безопасности для нашего народа и будущих поколений, чтобы трагические события тех лет никогда не повторялись, - говорится в поздравлении министра обороны РК