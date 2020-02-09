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На применяющих пытки полицейских жалуются жители СКО

9 Февраля 2020 04:30
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На применяющих пытки полицейских жалуются жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прошло совещание, на котором обсуждали усиление мер по предупреждению пыток, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы департамента по противодействию коррупции, речь шла об увеличении зарегистрированных фактов пыток.

«Статистические данные антикоррупционной службы области за последние два года свидетельствуют о тенденции неуклонного роста зарегистрированных в ЕРДР фактов пыток. В 2018 году в производстве находилось – 17 дел указанной категории, в 2019 году – 19. Расследование дел указанной категории свидетельствует о наличии реальной возможности применения сотрудниками полиции недозволенных методов ведения следствия», - отметил заместитель руководителя антикоррупционной службы Сергей Потанин.

По данным ведомства, анализ расследуемых дел показал, что наибольшее количество жалоб поступает в адрес сотрудников оперативных подразделений органов полиции. Имеют место факты обращений о применении пыток сотрудниками полиции вне административных зданий.

«В производстве находилось обращение подозреваемого в совершении краж и убийства, который утверждал, что сотрудники полиции вывели его в безлюдное место и, приставив к затылку пистолет, склоняли к даче признательных показаний. При наличии записей с видеорегистратора служебной машины либо нагрудных жетонов сотрудников подтвердить либо опровергнуть доводы заявителя не составило бы особых затруднений», - сказал С.Потанин.

Заместитель начальника департамента полиции области Енбек Сембин заверил, что работу по недопущению коррупционных правонарушений среди должностных лиц и разъяснению о мерах и степени ответственности за допущенные проступки усилят.


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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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