На Президентской елке побывали 200 акмолинских школьников

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Новогодняя елка «Жарқыра, Қазақстан! Жарқыра, туған ел!» от имени Президента Республики Казахстан прошла в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

По традиции, на новогоднюю сказку были приглашены 200 школьников со всего региона. Это отличники учебы, талантливые школьники, воспитанники детских домов и социально незащищенные дети.

Маленьких гостей театрализованным представлением встречали сказочные персонажи Снеговик, Алдар косе, птица Самрук и другие любимые герои. Дети окунулись в мир волшебства. Бурю эмоций вызвало шоу мыльных пузырей. Незабываемую атмосферу создало яркое многообразие карнавальных костюмов.

Праздник открылся трансляцией видеопоздравления Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.

С наступающим Новым годом поздравил ребят и аким Акмолинской области Малик Мурзалин.

«Новый год - самый долгожданный, волшебный праздник, когда сбываются мечты и дарят подарки. И сегодня этот грандиозный праздник подарил вам Президент нашей страны. Нурсултан Абишевич верит, что вы вырастите большими, сильными, умными людьми, которые будут строить будущее Казахстана. А мы в свою очередь будем создавать все условия для вашего всестороннего развития. Уже сейчас по всей области строятся современные детские сады, школы, спортивные сооружения и инновационные центры, которых с каждым годом будет становиться еще больше. В наступающем году желаю вам здоровья, успешной учебы, новых побед и исполнения всех желаний», - подчеркнул руководитель региона.

Ребята вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой водили праздничный хоровод, зажгли елку, пели песни, танцевали и играли. Каждый ребенок от имени Главы государства получил новогодний подарок.





На праздник в областной центр маленькие гости прибыли на день раньше. Для них специально была подготовлена насыщенная культурная программа. В областном Казахско-драматическом театре имени Ш. Кусаинова дети посмотрели спектакль «Көк жебенің саяхаты», посетили с экскурсией областной историко-краеведческий музей.



