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На Президентской елке побывали 200 акмолинских школьников

25 Декабря 2018 01:13 54
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На Президентской елке побывали 200 акмолинских школьников

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Новогодняя елка «Жарқыра, Қазақстан! Жарқыра, туған ел!» от имени Президента Республики Казахстан прошла в Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

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По традиции, на новогоднюю сказку были приглашены 200 школьников со всего региона. Это отличники учебы, талантливые школьники, воспитанники детских домов и социально незащищенные дети.

Маленьких гостей театрализованным представлением встречали сказочные персонажи Снеговик, Алдар косе, птица Самрук и другие любимые герои. Дети окунулись в мир волшебства. Бурю эмоций вызвало шоу мыльных пузырей. Незабываемую атмосферу создало яркое многообразие карнавальных костюмов.

Праздник открылся трансляцией видеопоздравления Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева.
С наступающим Новым годом поздравил ребят и аким Акмолинской области Малик Мурзалин.

«Новый год - самый долгожданный, волшебный праздник, когда сбываются мечты и дарят подарки. И сегодня этот грандиозный праздник подарил вам Президент нашей страны. Нурсултан Абишевич верит, что вы вырастите большими, сильными, умными людьми, которые будут строить будущее Казахстана. А мы в свою очередь будем создавать все условия для вашего всестороннего развития. Уже сейчас по всей области строятся современные детские сады, школы, спортивные сооружения и инновационные центры, которых с каждым годом будет становиться еще больше. В наступающем году желаю вам здоровья, успешной учебы, новых побед и исполнения всех желаний», - подчеркнул руководитель региона.

Ребята вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой водили праздничный хоровод, зажгли елку, пели песни, танцевали и играли. Каждый ребенок от имени Главы государства получил новогодний подарок.

На Президентской елке побывали 200 акмолинских школьников

На праздник в областной центр маленькие гости прибыли на день раньше. Для них специально была подготовлена насыщенная культурная программа. В областном Казахско-драматическом театре имени Ш. Кусаинова дети посмотрели спектакль «Көк жебенің саяхаты», посетили с экскурсией областной историко-краеведческий музей. 


На Президентской елке побывали 200 акмолинских школьников

 

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Ключевые слова: Акмолинская область, Акимат, Дата,
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