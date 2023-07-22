На премии «Urker» появятся две новые номинации: Лучший youtube канал и Лучший подкаст

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Об этом заявил министр информации и общественного развития Дархан Кыдырали на I Международном форуме медиа и туризма, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.



«Известно, что сейчас в мировых медиа начался период пост-реальности, эпоха искусственного интеллекта. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечал, что информационная сфера должна соответствовать требованиям новой эпохи и переходить к новому качеству. Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», впервые принятом среди стран СНГ, урегулирует эту потребность и восполнит пробел», - сказал министр на форуме.

Также Дархан Кыдырали отметил, что ведется определенная работа по развитию креативной индустрии в Казахстане.

«В сентябре мы планируем совместить Astana Media Week, New Media Forum и телевизионную премию «Urker». В этом году на национальной премии «Urker» мы добавим две новые номинации: лучший youtube канал и лучший подкаст. Мы считаем, что это придаст импульс развитию отрасли и сблизит тюркский мир», - сказал Д. Кыдырали.

Напомним, что предстоящие Astana Media Week, New Media форумы, а также Национальная премия в области печатной, радио, интернет журналистики «Urker-2023» состоятся уже этой осенью в Астане.