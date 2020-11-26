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На предстоящих выборах наблюдатели будут играть большую роль - Марат Шибутов

Автор:  
Арайлым Мұрат
26 Ноября 2020, 14:29
На предстоящих выборах наблюдатели будут играть большую роль - Марат Шибутов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В этом году на предстоящих выборах наблюдатели будут играть еще большую роль. Такое мнение на экспертной встрече «Парламентские выборы: особенности и значение» выразил член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Марат Шибутов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видим, что в прошлом году большую роль играли наблюдатели. В этом году они будут играть еще большую роль. Фактически есть три силы: партии, избиратели и независимые наблюдатели. Общественники говорят о двадцати службах, которые будут на наблюдении. Думаю, мы увидим больше 30 различных наблюдательных сетей. Именно они будут легитимизировать эти выборы. Сейчас любой наблюдатель со смартфоном снимает, записывает нарушения, протокол. Это тоже легитимизирующий орган для любых выборов», - сказал спикер.

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В крупных городах, по его мнению, партии могут собрать, как минимум 40-50 % протоколов.

«Соответственно, это будет другая картина. Мы видим, что не все партии до сих пор осознали эти новые условия. «Nur Otan» использовал почти все 126 мест, НПК тоже использовал 125 из 127 мест. Остальные почему-то использовали 38, 19 человек. Это маленькие списки. Все уже должны понимать, что антиистеблишментная волна должна работать и внутри партии, то есть не все решения должны приниматься партийной верхушкой. Это нужно осознать и в следующий раз использовать квоту максимально. Думаю, они учтут эти ошибки. Те партии, которые не предоставили больших списков на выборах, еще столкнутся с большим недовольством внутри самих партий, где активисты будут говорить, почему их не взяли. Это будут интересные выборы», - отметил Марат Шибутов.

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