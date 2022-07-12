12 Июля 2022 16:28

На предстоящих турнирах буду ориентироваться не на результат – Елена Рыбакина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана, чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина заявила о том, что на предстоящих турнирах будет ориентироваться не на результат, а попытается восстановиться и войти в свой режим, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я очень высокая и то, как я играю агрессивно, у меня не такие длинные розыгрыши. Конечно, я передвигаюсь по корту не так, как многие другие игроки, которые чуть ниже ростом. В целом, я считаю, конечно, мое оружие на корте – это моя подача, мои быстрые удары. Поэтому все тренировки и всю игру пытаемся построить на каких-то хороших качествах», - призналась первая ракетка Казахстана.

Елена Рыбакина отметила, что на предстоящих турнирах будет ориентироваться не на результат.

«Я понимаю, что сейчас самое главное –не ориентироваться на результаты на предстоящих турнирах, а попытаться восстановиться. Самое главное – восстановиться морально, физически. Все эти перелеты, недосыпы. Не могу сказать, что я ела достаточно хорошо, что в принципе очень важно. Самое главное – восстановиться и постараться как можно быстрее войти в свой режим», - добавила чемпионка Уимблдона-2022.

В финале Открытого чемпионата Великобритании в матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23 строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут.

Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности, а вот вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне не предусмотрено.



