На предстоящей неделе в Алматы и двух областях возможны землетрясения до 3-3,5 баллов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 10 марта 2023 года на брифинге в Институте сейсмологии представили итоги внеочередного заседания сейсмопрогнозной комиссии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Института сейсмологии МЧС РК.

По итогам заключения прогнозной комиссии на предстоящей неделе на территории города Алматы, Алматинской области и Жетысуской области возможны небольшие толчки, ощутимостью до 3-3,5 баллов.

В настоящее время на территории Алматинского прогностического полигона (г. Алматы, Алматинской область и Жетысуской области) действуют 47 станций.

Институт сейсмологии является головной организацией в области фундаментальных и прикладных исследований по проблемам обеспечения сейсмической безопасности в Республике Казахстан.

На базе Института действует постоянная прогнозная комиссия, в состав которой входят сотрудники четырех научных лабораторий и сотрудники Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).

По итогам брифинга директор Института сейсмологии Даулет Сарсенбаев сообщил, что в текущем году на территории Алматинского прогностического полигона сильных и разрушительных землетрясений не ожидается.

Ведется постоянный мониторинг сейсмологических, геофизических, гидрогеодинамических, геохимических и других данных (до 200 параметров), получаемых ежедневно с сети комплексных станций режимных наблюдений.