На предстоящей неделе в Алматы и двух областях возможны землетрясения до 3-3,5 баллов
По итогам заключения прогнозной комиссии на предстоящей неделе на территории города Алматы, Алматинской области и Жетысуской области возможны небольшие толчки, ощутимостью до 3-3,5 баллов.
В настоящее время на территории Алматинского прогностического полигона (г. Алматы, Алматинской область и Жетысуской области) действуют 47 станций.
Институт сейсмологии является головной организацией в области фундаментальных и прикладных исследований по проблемам обеспечения сейсмической безопасности в Республике Казахстан.
На базе Института действует постоянная прогнозная комиссия, в состав которой входят сотрудники четырех научных лабораторий и сотрудники Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).
По итогам брифинга директор Института сейсмологии Даулет Сарсенбаев сообщил, что в текущем году на территории Алматинского прогностического полигона сильных и разрушительных землетрясений не ожидается.
Ведется постоянный мониторинг сейсмологических, геофизических, гидрогеодинамических, геохимических и других данных (до 200 параметров), получаемых ежедневно с сети комплексных станций режимных наблюдений.