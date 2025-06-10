На предприятиях нужно активно внедрять принцип нулевого травматизма — Олжас Бектенов

Бектенов отметил, что зачастую устаревшее оборудование, запоздалая модернизация, отсутствие новых технологий сказываются на росте травматизма на предприятиях.

— Глава государства дал конкретные поручения по решению вопросов безопасности труда на предприятиях. Системы раннего предупреждения и оповещения опасности помогают оперативно реагировать в случае рисков возникновения аварии. Но самое главное — это человеческий фактор. Никакой датчик не заменит жесткого контроля за соблюдением безопасности и прав работников, — подчеркнул премьер-министр.

Однако, по его словам, приходится констатировать, что этот контроль недостаточный.

— Для снижения травматизма и несчастных случаев работодатели обязаны обеспечивать безопасность труда, автоматизацию и цифровизацию, исключающие травматизм и, тем более, гибель человека. Пока действующие методы не показывают высокой эффективности. Имеются факты пренебрежения элементарной техникой безопасности. Отсутствует единый подход к организации охраны труда, информационные системы остаются разрозненными. Усилий одного только Министерства труда здесь недостаточно. Это должно быть большой совместной работой всех госорганов, акиматов и предприятий, — сказал Олжас Бектенов.

Он отметил о необходимости усиления мониторинга нарушений трудового законодательства, в том числе с использованием Цифровой карты предприятий, а также принятия мер по цифровизации трудовой сферы. Премьер поручил завершить до 1 ноября интеграцию информсистем по выявлению и учету травматизма на опасных производственных объектах.

Министерство цифрового развития совместно с госорганами до 1 декабря должно обеспечить создание целостной цифровой экосистемы в сфере охраны труда.

— В вопросе охраны труда крайне важна роль и участие самих работодателей. Необходимо обеспечить заключение работодателями договоров обязательного страхования работников от несчастных случаев. В целом на предприятиях нужно активно внедрять принцип нулевого травматизма, а также систему оценки и управления профессиональными рисками, отвечающими международным стандартам, — сказал Олжас Бектенов.

В целях усиления мер по обеспечению безопасных условий труда он поручил

Министерству труда совместно с заинтересованными госорганами до 1 ноября текущего года разработать законодательные поправки в части недопущения сокрытия работодателями травматизма на производстве.

Министерству промышленности совместно с работодателями до конца года обеспечить обязательную установку специального оборудования для обеспечения производственной безопасности и охраны труда на предприятиях в промышленном и строительном секторах.

Министерству по чрезвычайным ситуациям до конца текущего года провести проверку предприятий на предмет их соответствия нормам промышленной безопасности.