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На предложение перевести пенсионные накопления в иностранную валюту ответил Руслан Даленов

10 Марта 2020 13:19
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На предложение перевести пенсионные накопления в иностранную валюту ответил Руслан Даленов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Руслан Даленов ответил на вопрос по поводу перевода пенсионных накоплений в иностранную валюту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В кулуарах пресс-конференции по итогам заседания Правительства журналисты задали вопрос, стоит ли задуматься о переводе пенсионных накоплений казахстанцев в иностранную валюту.

«Это предмет долгого обсуждения, актуарных расчетов. Скажу одно - при выходе на пенсию человек получает гарантию от государства. Накопленная инфляция за все годы компенсируется государством независимо, как и кем управлялись его активы. Если вы возьмете в руки калькулятор, то убедитесь, что размер инфляции за все годы перекрывает размеры изменений курса, даже если в среднем брать», - ответил Руслан Даленов.

«Можно ли инвестировать часть за рубеж или вложить все средства в один глобальный индекс и достигать прибыли - вопрос дискутируемый. Здесь вопрос, куда вкладывать, будем ли свои пенсионные сбережения инвестировать в зарубежную экономику. Нельзя смотреть с точки зрения индивидуума, надо смотреть, как это выгодно обществу», - отметил министр.


Также он ответил на вопрос, беспокоится ли он по поводу своих пенсионных накоплений. «Любой человек переживает за свои пенсионные накопления», - сказал Р. Даленов.


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Ключевые слова: Экономика,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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