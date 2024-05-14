На посту: солдаты Нацгвардии РК продолжают берегоукрепительные работы

В Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области, а также городе Кульсары Атырауской области продолжается откачка воды из подтопленных домов и дворовых территории. Ежедневно ведется аэровизуальное обследование подтопленных территорий и дезинфекционные работы осушенных территорий. В селах Куйлыс и Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области производится укрепление возведенных дамб. Также продолжается берегоукрепительные работы и мониторинг уровня воды реки Торгай в данном регионе, передает агентство Kazinform.

Так, в Атырауской области привлечены около 160 военнослужащих на 8 единицах техники воинской части 5546 (г. Атырау). Гвардейцы продолжают укреплять дамбу инертными материалами. Еще 125 военнослужащих полка на 6 единицах техники обеспечивают охрану общественного порядка – во избежание возможных случаев мародерства несут службу в затопленных районах.

В Северо-Казахстанской области привлечены военнослужащие двух подразделений войск правопорядка – воинской части 6637 (г. Петропавловск) и Академии Национальной гвардии РК. Ими выделено более 70 солдат и 4 единицы. Гвардейцы самого северного региона Казахстана обеспечивают общественную безопасность в районе Подгора областного центра СКО и проводят дезинфекцию на АРС-машине в поселке городского типа Бесколь.

Аналогичная ситуация в Актюбинской и Западно-Казахстанской областях – личный состав воинских частей 5517 (г. Уральск) и 6655 (г. Актобе) продолжает нести патрульно-постовую службу на подтопленных территориях в своих регионах.

Стоит сказать, что с начала противопаводковых мероприятий в затопленных регионах для предотвращения и ликвидации последствий было задействовано свыше 3000 гвардейцев. Ими эвакуировано 1781 человек, произведено берегоукрепительных работ протяженностью более 150 км, заготовлено и уложено более 1,5 млн мешкотар, доставлено в места паводков более 160 тонн гуманитарного груза и разгружено около 2700 тонн гумпомощи.