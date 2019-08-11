На пост президента в Тунисе претендуют 69 человек

ТУНИС. КАЗИНФОРМ - Количество кандидатов, претендующих на пост президента в Тунисе, вчера достигло 69 человек, всего за несколько часов до закрытия штаб-квартиры Независимого высшего органа по выборам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Middle East Monitor.

Первый вице-президент Ассамблеи представителей народа Абдельфаттах Муру, выдвинутый Движением Эннахда, и премьер-министр Юсеф Чахед, выдвинутый партией «Да здравствует Тунис», вчера утром представили свои кандидатуры, передает агентство Франс Пресс (AFP).

Чахед заявил журналистам после представления своей кандидатуры, что он не уйдет в отставку из правительства, настаивая на том, что «те, кто хочет, чтобы я подал в отставку, хотят отложить выборы, а моя отставка означает отставку правительства».

71-летний Муру представил свою кандидатуру вместе с лидером Движения Эннахда Рахедом Ганнуши. Он заявил журналистам, что, выдвигая свою кандидатуру, он намеревается «служить стране».

Муру занял пост первого вице-президента Ассамблеи представителей народа, сменив Мохамеда Эннасера, который был назначен временным президентом страны после смерти прежнего лидера Беджи Каида Эссебси 25 июля.

Министр обороны Абделькарим Збиди также выдвинул свою кандидатуру на президентские выборы при поддержке партии Nidaa Tounes. Збиди часто встречался с Эссебси перед его смертью и является одним из самых известных возможных преемников президента.

Бизнесмен и деятель СМИ Набиль Каруи также представил свою кандидатуру на выборах, пообещав защитить бедных, несмотря на то, что его обвиняют в отмывании денег.

Предвыборная агитация назначена на 2-13 сентября. После дня тишины избиратели пойдут на выборы 15 сентября. Предварительные результаты будут объявлены 17 сентября в соответствии с предвыборной программой, которую глава Независимого высшего органа по выборам Набиль Баффун представил журналистам ранее.