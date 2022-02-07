На портале Открытых НПА обсуждается законопроект о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На портале Открытых Нормативных-правовых актов проходит обсуждение проекта закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК, ведомством разработаны проекты Законов РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК», проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК», проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК».

Эти Проекты были размещены на интернет-портале открытых нормативно-правовых актов 2 февраля 2022 года. Публичное обсуждение проекта продлится до 23 февраля.

«Основанием разработки Концепции явилось поручение Главы государства от 5 января 2022 года. Принятие указанного Закона потребует приведения в соответствие норм отдельных законодательных актов Республики Казахстан, а также устранения правовых пробелов и коллизий, которые могут возникнуть при принятии основного законопроекта», - сообщается на интернет-портале Открытых НПА.

Предметом регулирования законопроекта являются общественные отношения, возникающие в ходе применения и проведения процедур восстановления платежеспособности, внесудебного и судебного банкротства в отношении граждан Республики Казахстан, а также после их завершения. Законопроект состоит из двух статей. Правовые последствия в случае принятия законопроекта заключаются в обеспечении гармонизации норм действующего законодательства с принятием Закона Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

Принятие проекта Закона не предполагает негативных и иных нежелательных социально-экономических и правовых последствий. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией проекта закона, отсутствуют.