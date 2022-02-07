+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

На портале Открытых НПА обсуждается законопроект о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан

7 Февраля 2022 11:00
Поделиться:
На портале Открытых НПА обсуждается законопроект о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На портале Открытых Нормативных-правовых актов проходит обсуждение проекта закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Каким будет законопроект о банкротстве в Казахстане – концепция
Концепции к ряду законопроектов о банкротстве граждан обсуждаются в РК Закон «О личном подсобном хозяйстве» позволит решить нехватку пастбищ в РК - Минсельхоз Минсельхоз разработал законопроект для развития личных подсобных хозяйств

Как сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК, ведомством разработаны проекты Законов РК «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан», «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК», проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК», проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» по вопросам восстановления платежеспособности и банкротства граждан РК».

Эти Проекты были размещены на интернет-портале открытых нормативно-правовых актов 2 февраля 2022 года. Публичное обсуждение проекта продлится до 23 февраля.

«Основанием разработки Концепции явилось поручение Главы государства от 5 января 2022 года. Принятие указанного Закона потребует приведения в соответствие норм отдельных законодательных актов Республики Казахстан, а также устранения правовых пробелов и коллизий, которые могут возникнуть при принятии основного законопроекта», - сообщается на интернет-портале Открытых НПА.

Предметом регулирования законопроекта являются общественные отношения, возникающие в ходе применения и проведения процедур восстановления платежеспособности, внесудебного и судебного банкротства в отношении граждан Республики Казахстан, а также после их завершения. Законопроект состоит из двух статей. Правовые последствия в случае принятия законопроекта заключаются в обеспечении гармонизации норм действующего законодательства с принятием Закона Республики Казахстан «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан».

Принятие проекта Закона не предполагает негативных и иных нежелательных социально-экономических и правовых последствий. Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией проекта закона, отсутствуют.


Подписывайтесь на наш канал:

#Экономика   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Арайлым Мұрат

Новости по теме
Каким будет законопроект о банкротстве в Казахстане – концепция
Концепции к ряду законопроектов о банкротстве граждан обсуждаются в РК
Закон «О личном подсобном хозяйстве» позволит решить нехватку пастбищ в РК - Минсельхоз
Минсельхоз разработал законопроект для развития личных подсобных хозяйств
Популярное
1 Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети
2 Марат Башимов прокомментировал задержание блогера Ермека Нарымбаева
3 Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
4 Сколько заработал Шавкат Рахмонов за победный бой в UFC
5 Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
6 Террористы молятся в центре Алматы - появились новые кадры январских событий
Читайте также
Агроформирование, акимат и сельчане подписал меморандум в СКО
Как в Казахстане развивается индустрия комиксов
Видео задержания Дикого Армана во время январских событий появилось в сети
Марат Башимов прокомментировал задержание блогера Ермека Нарымбаева
Появились новые кадры поджогов зданий в Алматы во время январских событий
Сколько заработал Шавкат Рахмонов за победный бой в UFC
Реджеп Тайип Эрдоган: Передаю привет братскому народу Казахстана
Террористы молятся в центре Алматы - появились новые кадры январских событий
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив