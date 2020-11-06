На портале Электронной биржи труда опубликован Атлас новых профессий в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На портале Электронной биржи труда (ЭБТ) опубликован Атлас новых профессий и компетенций в Республике Казахстан по 9 основным отраслям экономики. По прогнозам экспертов, составивших атлас, в будущем появятся 239 новых профессий, 129 исчезнут, а 95 претерпят сильные изменения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Кроме определения новых, трансформирующихся и исчезающих профессий, атлас содержит в себе анализ основных технологических трендов, которые будут критическим образом менять рынок труда.
Разработка основной части Атласа новых профессий проходила с февраля по сентябрь этого года в рамках форсайт-сессий по 9 основным отраслям: нефтегазовая, сельское хозяйство, транспорт и логистика, машиностроение, информационно-коммуникационные технологии, энергетика, туризм, горно-металлургический комплекс и строительство. Были привлечены более 2 тысяч экспертов из отраслевых ассоциаций при участии профильных министерств.
3 ноября в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, при участии представителей профильных министерств были рассмотрены и приняты результаты атласа, которые на данный момент доступны каждому заинтересованному гражданину на ЭБТ.
На сегодняшний день ведется разработка мобильного приложения для платформ IOS и Android.
Национальный проект «Атлас новых профессий и компетенций, востребованных на рынке труда» разработан в рамках предвыборной программы Президента РК «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» и предложений, полученных в ходе общенациональной акции «Бiрге». Атлас направлен на улучшение результатов в области занятости и трудовых навыков, повышение актуальности программ подготовки, обучения в организациях технического и профессионального образования и высших учебных заведениях. Результаты атласа станут ключевым ориентиром для учебных заведений при введении новых образовательных дисциплин.
Ознакомиться с Атласом можно по ссылке: https://www.enbek.kz/atlas/.
Ранее «Казинформ» сообщал, что доступ к Атласу новых профессий будет бесплатным, и этот сборник профессий будет расширяться.
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