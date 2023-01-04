Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

На портале «Электронного правительства» появился новый сервис по сдаче декларации

4 Января 2023, 15:19
На портале «Электронного правительства» появился новый сервис по сдаче декларации

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Реализован новый функционал для представления налоговой декларации в рамках всеобщего декларирования. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

На портале «Электронного правительства» (е-gov.kz) во вкладке «Таможня и налоги», «Налогообложение», реализован функционал по представлению декларации о доходах и имуществе (форма 270.00) в электронном виде.

В соответствии со статьей 633 Налогового кодекса декларация о доходах и имуществе (форма 270.00) представляется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного налогового периода, начиная с года, следующего году представления декларации об активах и обязательствах (форма 250.00) физическими лицами, указанными в пункте 1 статьи 630 Налогового кодекса.

В текущем году данную декларацию представляют лица, вошедшие в систему декларирования с 2021 года, т.е. на первом этапе.

Срок сдачи декларации:до 15 июля – на бумажном носителе, до 15 сентября – в электронном виде.

Декларацию в электронном виде также можно сдать через «Кабинет налогоплательщика» и мобильное приложение «e-Salyq Аzamat».

Декларацию об активах и обязательствах (форма 250.00) также можно предоставить на портале е-gov.kz. Её в текущем году должны представить работники государственных учреждений и квазигоссектора, а также их супруги.


Новости по теме
Специальные налоговые режимы: кто не вправе применять с 2023 года?
Портал eGov временно может быть недоступен из-за технических работ
Лучших налогоплательщиков наградили в Актобе
Теги:
Читайте также
Цифровая карта семьи запущена в Казахстане
На дорогах Актау и Мунайлинского района установят 1138 камер «Сергек»
Получить навыки под конкретную вакансию можно на Электронной бирже труда
Вводится единый платеж с заработной платы работников
Специальные налоговые режимы: кто не вправе применять с 2023 года?
Сервис субсидирования аграриев платформы Qoldau отключат 1 января
Портал eGov временно может быть недоступен из-за технических работ
Цифровой картой семьи в Атырау воспользовались более 700 человек
Новости партнеров
Популярное
1 Асат Нурпеисов назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
2 Руслан Желдибай назначен замруководителя Администрации Президента – пресс-секретарем Президента
3 Установлены ключевые организаторы январских событий - генпрокурор
4 Обновление Кабинета министров: улучшение гендерного баланса
5 Дело Карима Масимова: генпрокурор сообщил подробности расследования

Лента новостей