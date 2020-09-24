На полях Генассамблеи ООН встретились министры развивающихся стран, не имеющих выхода к морю

НУР-СУЛТАН - НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ – Под председательством министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди в онлайн-режиме состоялось Ежегодное министерское заседание группы Развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (РСНВМ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

С приветственными посланиями к участникам встречи обратились генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкир, высокий представитель ООН для наиболее уязвимых развивающихся стран Фекитамоелоа Утоикаману.

Открывая заседание, министр отметил, что данная группа уязвимых стран, являясь наиболее пострадавшей от пандемии, требует адекватной поддержки со стороны международных партнеров и доноров. Казахстан будучи глобальным председателем группы РСНВМ на период 2020-2021 годы продолжит отстаивать и продвигать интересы стран группы на всех соответствующих площадках.

По итогам встречи была принята Дорожная карта по ускорению прогресса в решении проблем стран группы, связанных в том числе с удаленностью от мировых рынков и зависимостью от транзитных стран. Документ, инициированный казахстанским председательством, будет способствовать объединению усилий всех заинтересованных сторон для ускоренной реализации данных задач на период до 2024 года.

В мероприятии приняли участие более 200 делегатов, в том числе руководители внешнеполитических ведомств 32 стран РСНВМ и стран партнеров, главы международных организаций и агентств ООН, таких как ЭСКАТО, ЕЭК, ЮНИДО, МСЭ, ВТамО, ЮНЕП и др.

В Группу развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, входит 32 страны с населением более полумиллиарда человек. Казахстан является самым крупным территориально и самым удаленным от Мирового океана (более чем 3 тысячи км) государством без выхода к морю.