На полтора года тюрьмы осуждены бывшие полицейские в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 1 год и 6 месяцев тюрьмы осуждены бывшие полицейские в Актюбинской области за подделку командировочного отчета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Антикоррупционной службой Актюбинской области ранее окончено уголовное дело в отношении бывших начальника отдела управления криминальной полиции департамента полиции Актюбинской области Бекназарова и оперуполномоченного этого же отдела Аманова по подозрению в хищении бюджетных средств», - сообщил на брифинге в Антикоррупционной службе следователь 1-го департамента Агентства РК по противодействию коррупции Кайсар Баржаксынов.

Они подозревались в предоставлении в 2016 году недостоверных авансовых отчетов о расходовании выделенных им командировочных расходов за пребывание на территории Российской Федерации в течении 15 суток, хотя фактически командировка длилась 5 суток.

В результате незаконных действий ущерб государству составил 1,2 млн. тенге.

«18 февраля 2020 года приговором суда № 2 г. Актобе Бекназаров и Аманов признаны виновными в совершении правонарушения предусмотренного ст. 189 ч. 3 п. 2. УК РК. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Кроме того, осужденные лишены специальных званий «подполковника», каждый», - добавил спикер.