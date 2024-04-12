На полмиллиона тенге оштрафовали павлодарское предприятие, где в котловане для полива утонули дети

На территории предприятия в Успенском районе Павлодарской области произошел несчастный случай. Двое братьев семи и восьми лет утонули в неогороженном котловане для полива. Как оказалось, участок не был оформлен должным образом, не освещен, не было предупреждающих знаков, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сначала этим делом занялись полицейские, затем подключился департамент по управлению земельными ресурсами.

- В сельской местности два малолетних ребенка попали в пруд-накопитель и утонули. Следствием установлено, что гидротехническое сооружение не ограждено должным образом, отсутствует электроосвещение и знак «О запрете купания, рыбалки и добычи раков», - рассказали в пресс-службе департамента полиции.

Полицейские напоминают: если выясняется, что имели место обстоятельства, способствующие уголовному правонарушению, они должны быть устранены в течение месяца.

Однако в ходе разбирательств выяснилось, что отсутствие забора и запрещающих знаков - не единственное нарушение, допущенное предпринимателем.

- Было поручено проверить расположение пруда-накопителя на предмет нарушения земельного законодательства. Сотрудниками департамента по управлению земельными ресурсами по Павлодарской области проведена проверка, после чего ТОО привлечено к административной ответственности - штрафу за нарушение права государственной собственности на землю, - рассказали в полиции.

Специалисты департамента по управлению земельными ресурсами проверили информацию о самовольном занятии территории. Этот факт подтвердился: участок не был оформлен. В результате предприятию был назначен штраф в 150 МРП (553 800 тенге). Заплатив его сразу, ТОО получило возможность погасить только половину суммы – 276,9 тысячи тенге. Об этом рассказал заместитель руководителя департамента по управлению земельными ресурсами Болат Мидиу.

Напомним, двое маленьких детей утонули в котловане осенью прошлого года. Мама мальчиков вернулась с работы около девяти вечера, сыновей дома не обнаружила. Женщина обратилась к участковому и попросила односельчан помочь найти потерявшихся детей. Погибших мальчиков обнаружили в 500 метрах от села, дети утонули в искусственном водоеме, предназначенном для полива сельхозугодий.

Из-за того, что котлован не был огорожен, территория не освещена, рядом не было достаточного количества запрещающих знаков, полиция сразу начала досудебное расследование по статьям 277 части 3 и 254 Уголовного кодекса - по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшего по неосторожности смерть двух или более лиц, и по факту недобросовестного отношения к обязанностям.