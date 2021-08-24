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На полигоне «Матыбулак» прошла «Соколиная охота»

24 Августа 2021 21:00
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На полигоне «Матыбулак» прошла «Соколиная охота»

ОТАР. КАЗИНФОРМ - На полигоне «Матыбулак» 40-й военной базы «Отар» стартовал конкурс боевых расчетов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

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Соревнование расчетов БПЛА началось с выполнения упражнения по ведению воздушной разведки. Согласно жеребьевке конкурс начался с выступления команды Ирана. Вслед за ней состязание продолжили боевые расчеты Беларуси, Казахстана и России.

По команде главного судьи расчеты беспилотников получили полетные задания, в которых были указаны координаты районов ведения разведки и характера целей. Объектами поиска стали танк в окопе, боевая машина пехоты в окопе, грузовой автомобиль и пункт управления реактивной системы залпового огня.

При обнаружении указанного в полетном задании объекта оператор должен был зафиксировать его не менее чем с трех сторон, доложить арбитру об обнаружении, координаты и характеристики объекта.

Действия расчетов оценивались по общему времени, затраченному на выполнение упражнения и количеству обнаруженных объектов.

Лучшее время и наиболее полные материалы объективного контроля всех обнаруженных объектов показала команда Казахстана. Второе место заняла команда Беларуси, третье – России.


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#Жамбылская область   #Армия  
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