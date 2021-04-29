На полигоне как в реальности: карагандинские шахтёры показали профессиональное мастерство

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Всемирный день охраны труда ежегодно отмечается 28 апреля. В преддверии этой даты в Карагандинской области прошли профессиональные соревнования шахтёров. Горняки показали своё мастерство и взаимовыручку, передает МИА «Казинформ».

Соревнования устроили на тренировочном полигоне ПВАСС «Комир». Условия были максимально приближены к реальности. Участие приняли 13 команд от шахт и поверхностных предприятий Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау».

По мнению директора Угольного департамента Андрея Черномаза, подобные соревнования являются хорошей школой, чтобы отработать точность и правильность действий в аварийных ситуациях.

Члены команды ползком преодолевали выработку малого сечения, прокладывали пожарные рукава и тушили возгорание, оказывали помощь условно пострадавшему.

«Второй год проводятся такие соревнования. Участники получают хороший опыт преодоления стеснённой, загазированной выработки, тушения пожара. Команды судит комиссия из оперативного отдела ПВАСС. Как известно, при возникновении аварии горноспасатели и горняки тесно взаимодействуют», – отметил директор карагандинского филиала Республиканского центрального штаба профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб Геннадий Силинский.

Среди подземных предприятий лучшей стала команда шахты имени Т. Кузембаева. Второе место заняла «Шахтинская», третье – шахта имени И. Костенко.

Среди поверхностных предприятий победа досталась команде ЦОФ «Восточная». На втором месте – Карагандинское погрузочно-транспортное управление, на третьем – управление «СпецШахтоМонтажДегазация».

«У нас было два дня упорных тренировок. Отработали свои навыки. Маршрут сложный. К примеру, при прохождении дымного штрека надо было идти практически на ощупь. И ответственность высокая, ведь мы можем оказаться в реальной ситуации, когда от твоих действий будет зависеть жизнь коллег и товарищей», – поделился участник команды шахты имени Т. Кузембаева Анатолий Володин.