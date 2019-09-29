На полицейских можно пожаловаться в соцсетях начальнику УСБ СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Северо-Казахстанской области пожаловаться на неправомерные действия сотрудников полиции начальнику управления собственной безопасности теперь можно в социальной сети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, начальник УСБ Нурлан Курманов открыл страницу в Facebook .

«Диалог с населением и оперативное реагирование на нужды людей – это то, что стоит сейчас в приоритете при формировании антикоррупционного иммунитета. Свидетельством открытости также стали созданные по поручению МВД страницы в социальных сетях», - подчеркнул Н.Курманов.





В ведомстве рассказали, что североказахстанские полицейские взаимодействуют с представителями 32 неправительственных организаций. Искоренению коррупционных рисков способствуют цифровизация, которая коснулась работы основных полицейских подразделений и управлений, оказывающих государственные услуги. Планируется ввести удаленный контроль за патрульной полицией через видеожетоны. Все экипажи патрульной полиции области оснастили видеорегистраторами. Активно используются планшеты, с помощью которых протоколы составляют в электронном виде.

«В управлении собственной безопасности работает телефон доверия 61-26-89, куда можно сообщить о неправомерных действиях сотрудников полиции. По таким вопросам можно обратиться на единый телефон доверия МВД РК 1402. И теперь на страницу начальника УСБ», - отметили в пресс-службе.

Личные страницы в социальных сетях есть у начальника департамента полиции области Марата Тулебаева, заместителя начальника департамента Капеза Даулетбаева.