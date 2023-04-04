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На полчаса задержались поезда из-за скота на рельсах в Павлодарской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
4 Апреля 2023, 02:33
На полчаса задержались поезда из-за скота на рельсах в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Машинистам пришлось экстренно тормозить, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Pavlodarnews.

Как сообщили в департаменте полиции на транспорте, четыре коровы и три лошади попали под поезда на выходных в Павлодарской, Абайской и Карагандинской областях. Машинистам в пяти случаях пришлось экстренно тормозить.

«Сразу два случая произошло в Павлодарской области на перегонах Май – Жумыскер и Жумыскер – Коктобе. Две коровы попали под грузовой и пассажирский поезда. Общий период простоя железнодорожного транспорта составил 33 минуты», – рассказали в ведомстве.

Двух коров также сбили на перегоне Суыкбулак – РЗД-6 Абайской области. В этом случае машинист также экстренно остановил состав. Три лошади попали под грузовой поезд на перегоне Кызылжар – Женис Карагандинской области, трое домашних животных – на станции Шымкент. Поезда в общем простояли более 20 минут.

На владельцев животных составили административные протоколы по статье 559 КоАП РК за нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог.

Павлодарская область   Транспорт   Регионы Казахстана   Животные   Павлодар  
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