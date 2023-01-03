На поиски пропавшей семьи в Алматинской области отправилась вторая группа спасателей

3 Января 2023, 17:47

КОНАЕВ.К АЗИНФОРМ - На поиски пропавшей семьи в Алматинской области в 17:00 выехала 2-я группа республиканского оперативно-спасательного отряда для расширения зоны поиска. Задействованы снегоходы-болотоходы МАРШ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

Напомним, 3 января в 08:00 часов на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в 80 километрах от села Шелик на Бортогайском водохранилище в горной местности потерялась семья из семи человек (четверо мужчин, две женщины и ребенок).

Они 2 января на двух легковых автомашинах выехали из города Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой.

Поиски потерявшихся людей проводятся силами департамента по ЧС, Республиканского оперативно-спасательного отряда, местных исполнительных органов и районного отдела полиции. В поисках задействован дрон.