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    На поиски очагов пожара на побережье Каспия в Атырау отправили вертолет

    31 Января 2023, 16:18

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ -В Атырау, который накрыло дымом от горящих на побережье Каспийского моря тростниковых зарослей, для поисков мест возгорания задействовали вертолет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщил заместитель начальника департамента по ЧС Атырауской области, в связи с тем, что накануне сообщения о возможном пожаре на побережье Каспийского моря поступили поздно, задействовать вертолет для поисков возгорания было невозможно. Судно для разведки с воздуха можно использовать лишь в световой день. Сегодня вертолет поднят в небо. На поиски очагов возгорания отправились сотрудники ДЧС, департамента экологии, управления природных ресурсов области, а также члены областного общественного совета.

    Тем временем в социальных сетях появились фото космического мониторинга. На них видно, что пожаров на побережье Каспия на территории региона два - один на границе с Астраханской областью РФ и второй, поменьше, в нескольких десятках километров от Атырау.

    В Атырау третий день в городе ощущается запах дыма от горящих на побережье Каспийского моря тростниковых зарослей. Запах не только на улицах, он проникает и в квартиры. В части микрорайонов выпадают хлопья от сгоревшего камыша.


    Фото: Руслан Кумискалиев

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия МЧС Пожар Минэкологии Атырау
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