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    17:25, 27 Май 2021 | GMT +6

    На подростка наехал автомобиль в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В городе Павлодаре автомобиль наехал на ребёнка, когда он переходил дорогу в непредназначенном для этого месте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «27 мая в 15:34 часов на пересечении улиц Горького - Астана 39-летний водитель автомашины Skoda совершил наезд на двенадцатилетнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

    В результате ДТП пострадавший ребёнок госпитализирован, отметили в департаменте. Проводится проверка, назначены все необходимые экспертизы. Машина водворена на штрафстоянку, добавили в ведомстве.


    Теги:
    МВД РК ДТП Закон и право Происшествия, ЧС Общество Происшествия Правоохранительные органы Молодежь Павлодарская область
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