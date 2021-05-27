На подростка наехал автомобиль в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В городе Павлодаре автомобиль наехал на ребёнка, когда он переходил дорогу в непредназначенном для этого месте, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«27 мая в 15:34 часов на пересечении улиц Горького - Астана 39-летний водитель автомашины Skoda совершил наезд на двенадцатилетнего мальчика, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте», - сообщили журналистам в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области.

В результате ДТП пострадавший ребёнок госпитализирован, отметили в департаменте. Проводится проверка, назначены все необходимые экспертизы. Машина водворена на штрафстоянку, добавили в ведомстве.