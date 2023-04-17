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На подготовку к зиме в Атырау потребуется 2 млрд тенге

Автор:  
Виктор Сутягин
17 Апреля 2023, 21:40
На подготовку к зиме в Атырау потребуется 2 млрд тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- На подготовку к зимнему периоду 2023-2024 годов в городе Атырау потребуется 2 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К зиме уже надо готовиться заранее, не дожидаясь холодов. Для этих целей мы запросили с областного бюджета более 2 млрд тенге. Всем еще памятна аварийная ситуация текущего года, когда в микрорайоне «Нурсая» без отопления остались сто жилых домов, школа, другие социальные объекты. Необходимо заменить изношенные теплосети. Также 12 автономных котельных нужно привести в порядок. Нет резервных котлов, насосов и многого другого»,- сказал аким города Мейрим Калауи.

По информации городского управления энергетики и ЖКХ, на отопительный сезон в прошлом году было выделено 3,2 млрд тенге. Было отремонтировано более 13 километров тепловых сетей, 800 метров водопроводных и канализационных линий, 675 километров линий электропередачи. Однако зимой случилось несколько серьёзных аварийных ситуаций.


Атырауская область   Акимат   Отопительный сезон   Атырау  
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