На подъемные пособия для врачей выделили 250 млн тенге в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области привлекают медицинские кадры за счет высоких подъемных пособий. Приезжающим работать в села выплачивают по 2,5 млн тенге, в город – 1,5 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дефицит врачей в регионе наблюдается на протяжении многих лет. Особенно не хватает узких специалистов как в Петропавловске, так и в районах. В прошлом году аким области Кумар Аксакалов сообщил , что подъемные увеличат с 1,5 млн до 2,5 млн тенге.

На общественном совете руководитель управления здравоохранения Нурлан Айманов заявил, что солидные подъемные пособия помогли привлечь 156 специалистов. По словам Айманова, рекордное количество, по сравнению с предыдущими годами, когда приезжали 40-60 врачей.

«Общий показатель укомплектованности врачами, в сравнении с 2020-м годом, снизился на 2%. Но процент пенсионного возраста увеличился до 13%. Дефицит врачей, по данным медорганизаций, на конец 2021-го года составлял 285 единиц. Из них 128 закрыли за счёт совместителей. С выделением пособий врачи стали приезжать в регион. Подъемное пособие получил 121 врач на общую сумму 220,5 млн тенге. 150 специалистов получили подъемные по программе «С дипломом в село» в районных больницах. На этот год выделено на подъемные пособия 250 млн тенге», - проинформировал Н. Айманов.

Глава облздрава добавил, что за счёт местного бюджета в медицинских университетах страны обучаются 177 резидентов. Им выплачивают стипендию.

«В этом году создали семь бригад, в состав которых вошли главные врачи, представители управления здравоохранения. Проехали по всем медицинским вузам. Сейчас ярмарки выпускников запрещены, но мы нашли контакты и заключили 131 договор о прибытии молодых врачей в этом году», - сказал Н. Айманов.