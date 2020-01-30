На почти восемь млн тенге могут оштрафовать оказавшего сопротивление полиции акмолинца

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Штраф порядка 7,9 млн тенге либо лишение свободы на срок до трех лет грозит 35-летнему акмолинцу. Будучи в нетрезвом состоянии, мужчина пытался оказать сопротивление участковому инспектору при исполнении им служебных обязанностей, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции региона.

По информации ведомства, инцидент произошел 24 января около 23 часов в селе Бастау Атбасарского района. При патрулировании сельский участковый заметил на одной из улиц населенного пункта автомашину, в салоне которой находился местный житель. Как оказалось впоследствии, сельчанин был в состоянии алкогольного опьянения средней тяжести.

«Попросив полицейского остановиться, мужчина начал выражаться в адрес стража порядка нецензурной бранью, а когда полицейский попытался его остановить, тот оказал сопротивление. 35-летнего нарушителя участковый доставил в отделение полиции для дальнейшего разбирательства», - уточнили в ведомстве.

По факту неповиновения требованиям полицейского начато досудебное расследование по ч.1 ст. 380 УК РК (применение насилия в отношении представителя власти). В полиции добавили, что согласно санкции статьи, нарушителю грозит штраф в размере 3 000 МРП, а это порядка 7,9 млн тенге, либо лишение свободы на срок до трехх лет. Мужчина задержан и водворен в изолятор временного содержания.