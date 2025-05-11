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    18:54, 10 Май 2025 | GMT +5

    На побережье Каспия открыли современную базу отдыха

    В Мангистауской области состоялась торжественная церемония открытия нового туристического объекта, передает агентство Kazinform cо ссылкой на пресс-службу областного акимата.

    На побережье Каспия открыли современную базу отдыха
    Фото: акимат Мангистауской области

    В мероприятии принял участие заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев, который пожелал зоне отдыха успехов в дальнейшей работе.

    - Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по развитию туристической отрасли в Мангистауской области. Сегодня в рамках этих задач в нашем регионе строятся новые туристические объекты. Отель на берегу моря не уступает по роскоши зарубежным курортам. Мы считаем, что данный проект повысит туристическую привлекательность региона и будет способствовать увеличению числа посетителей. Акимат области всегда поддерживает подобные инициативы, — сказал Аббат Урисбаев.

    Трехэтажный комплекс, декорированный в восточном стиле, был построен на средства частного предпринимателя. В отеле 20 номеров площадью от 25 до 60 квадратных метров. Все помещения оснащены современным оборудованием. Здесь созданы все условия для отдыхающих.

    Инфраструктура комплекса включает ресторан на 25 мест, VIP-зал на 30 человек, турецкую баню, летние беседки и бесплатную парковку. Здесь действует круглосуточная служба регистрации.

    Кроме того, администрация гостиницы предлагает туристам возможность организации специальных туров по сакральным и историческим местам Мангистауской области.

    Теги:
    Туризм Регионы Мангистауская область
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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