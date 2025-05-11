На побережье Каспия открыли современную базу отдыха

В мероприятии принял участие заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев, который пожелал зоне отдыха успехов в дальнейшей работе.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев дал конкретные поручения по развитию туристической отрасли в Мангистауской области. Сегодня в рамках этих задач в нашем регионе строятся новые туристические объекты. Отель на берегу моря не уступает по роскоши зарубежным курортам. Мы считаем, что данный проект повысит туристическую привлекательность региона и будет способствовать увеличению числа посетителей. Акимат области всегда поддерживает подобные инициативы, — сказал Аббат Урисбаев.

Трехэтажный комплекс, декорированный в восточном стиле, был построен на средства частного предпринимателя. В отеле 20 номеров площадью от 25 до 60 квадратных метров. Все помещения оснащены современным оборудованием. Здесь созданы все условия для отдыхающих.

Инфраструктура комплекса включает ресторан на 25 мест, VIP-зал на 30 человек, турецкую баню, летние беседки и бесплатную парковку. Здесь действует круглосуточная служба регистрации.

Кроме того, администрация гостиницы предлагает туристам возможность организации специальных туров по сакральным и историческим местам Мангистауской области.