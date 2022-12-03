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На побережье Каспия в Дагестане обнаружено около 700 мертвых тюленей

3 Декабря 2022, 21:19
На побережье Каспия в Дагестане обнаружено около 700 мертвых тюленей

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На берегу Каспийского моря в Кировском районе города Махачкалы обнаружены туши мертвых тюлений в количестве 650-700 особей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Северо-Кавказского территориального управления федерального агентства по рыболовству.

«Инспекторы Северо-Кавказского ТУ Росрыболовства продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики.

Число обнаруженных животных может увеличиваться. Предполагаемые причины гибели на данный момент не установлены. Специалисты Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («КаспНИРХ»), уже приступили к сбору данных для определения причин гибели млекопитающих. Это в том числе лабораторные исследования.

О гибели животных оповещены ФГБУ «ЦУРЭН», ГУ МЧС России по Республике Дагестан, Северо-Кавказское межрегиональное управление Росприроднадзора, управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан, Кавказское управление Ростехнадзора, МПР по Республике Дагестан, ПУ ФСБ по Республике Дагестан», - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на побережье Каспия обнаружено более 130 мертвых тюленей. Минэкологии комментируя произошедшее 14 ноября, сообщило, что результаты анализов по выяснению причины гибели тюленей на Каспийском море будут готовы через месяц.


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