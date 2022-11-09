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На побережье Каспия обнаружено более 130 мертвых тюленей

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
9 Ноября 2022, 10:38
На побережье Каспия обнаружено более 130 мертвых тюленей

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - На побережье Каспийского моря в Мангистауской области обнаружена 131 туша тюленей. Об этом сообщили в Комитете рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В настоящее время сотрудниками научных институтов и организаций, а также ветеринарных служб на месте гибели животных производятся соответствующие отборы проб воды и почвы для проведения гидробиологических, гидрохимических анализов, а также тканей, в том числе внутренних органов тюленей для гистологических и токсикологических лабораторных исследований.

Факт гибели каспийских тюленей зарегистрирован в Отделе полиции Тюбкараганского района Мангистауской области 7 ноября 2022 года, причины и другие обстоятельства гибели животных устанавливаются .

По состоянию на 15.00 часов 8 ноября была обнаружена 131 туша мертвых тюленей. Информация будет обновляться по мере поступления.


Фото: instagram.com/fishcommitteekz
Происшествия   Экология   Мангистауская область   Минэкологии  
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