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На побережье Каспия ликвидировали пожар

7 Ноября 2020 01:05
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На побережье Каспия ликвидировали пожар

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау на побережье Каспийского моря ликвидировали пожар на 9 гектарах тростниковых зарослей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Всего было выявлен 6 очагов возгорания камыша примерно на 9 гектарах прибрежной зоны. В ликвидации возгорания были задействованы 30 человек личного состава, 6 пожарных автомобилей и внедорожник «Трэкол» Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области. Возгорание камыша в 6 очагах было полностью ликвидировано в 21 часов 40 минут с помощью ранцевых огнетушителей и хлопушек. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. Предварительная причина - несоблюдение охотниками правил пожарной безопасности», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Контроль за ситуацией в прибрежной зоне Каспийского моря продолжается.



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#Атырауская область   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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