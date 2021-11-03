На площадке ООН состоялся обмен опытом по гендерным вопросам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На площадке ООН состоялся обмен опытом по гендерным вопросам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

«В Казахстане 106 НПО непосредственно занимаются решением вопросов гендерной и семейной политики», — рассказал председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК Ш. Байманов.

Вопросы гендерного равенства в постковидном мире стали главной темой прошедшего онлайн-заседания Рабочей группы SPECA по гендерной политике и Целям устойчивого развития (ЦУР).

В онлайн-заседании приняли участие представители госорганов Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызской Республики и Узбекистана, а также ЕЭК ООН, ЭСКАТО ООН, международных НПО.

Между участниками состоялся полезный обмен опытом по вопросам принятия политических мер реагирования во время пандемии COVID-19, а также в области обеспечения гендерного равенства.

В онлайн-заседании принял участие и председатель Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК Шахмардан Байманов, который рассказал об особенностях Концепции семейно-гендерной политики до 2030 года в Казахстане и Плане мероприятий по ее исполнению. Концепция реализуется в рамках исполнения поручений Главы государства, озвученных в его Послании народу Казахстана в этом году.

Ш. Байманов отметил, что Министерством совместно с ООН-женщины на 2022–2024 годы планируется реализация проекта по обеспечению гендерного равенства, расширения прав и возможностей всех женщин и девочек в Казахстане.

К примеру, идет работа по активному вовлечению гражданского сектора в реализацию семейно-гендерной политики. Сейчас в базе данных НПО Казахстана зарегистрировано 106 НПО, которые непосредственно занимаются решением вопросов гендерной и семейной политики.

В ходе заседания участников проинформировали о том, что Отдел по устойчивому развитию и гендерным вопросам ЕЭК ООН и ЭСКАТО запланировали проведение совещания по гендерным вопросам, которое состоится с 15 по 17 ноября 2021 года в Ташкенте (Узбекистан).

Рабочая группа SPECA по гендеру и Целям в области устойчивого развития является одним из вспомогательных органов в структуре управления Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии.

ЕЭК ООН – Европейская экономическая комиссия ООН

ЭСКАТО – Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана.