На плохое медобеспечение жалуются осужденные в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В прокуратуре Северо-Казахстанской области провели межведомственное совещание по вопросам оказания медицинской помощи лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы надзорного органа, из-за роста жалоб осужденных на ненадлежащее медицинское обеспечение департамент медицинского и фармацевтического контроля по поручению прокуратуры области провел проверки в деятельности медицинских организаций, расположенных в учреждениях уголовно-исполнительной системы области.

«Результаты проверки показали недостатки в работе уполномоченных органов и отсутствие надлежащего контроля. Неукомплектованность медицинскими кадрами, отсутствие узких специалистов напрямую влияют на качество и своевременность медицинской помощи, диагностику заболеваний и лечение. Это порождает обоснованные жалобы со стороны лиц, содержащихся в условиях изоляции», - проинформировали в пресс-службе.

На совещании в прокуратуре заинтересованные органы обсудили проблемы, дали рекомендации и поручения.