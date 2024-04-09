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    17:41, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    На пытки пожаловалась омбудсмену заключенная из области Жетысу

    заключенная
    Фото: сайт Уполномоченного по правам человека в РК

    В адрес офиса Уполномоченного по правам человека в РК поступили обращения от адвокатов женщины, в отношении которой Департаментом экономических расследований осуществляется уголовное преследование, передает агентство Kazinform со ссылкой на сайт омбудсмена.

    Жалоба была передана для изучения и проработки представителю Уполномоченного по правам человека по области Жетысу.

    В ходе личного приема, проведенного представителем омбудсмена по области Жетысу в условиях следственного изолятора, арестованная рассказала, что в рамках расследования уголовного дела сотрудники ДЭР прибегают к оказанию давления, применяют пытки к ней и другим фигурантам дела с целью получения от них признательных показаний. Женщина отметила, что из-за несправедливого отношения, у нее появляются суицидиальные настроения.

    При рассмотрении жалоб, представитель омбудсмена также изучил заключение врача-психиатра о проведении психиатрического исследования, составленного согласно Стамбульскому протоколу, по факту определения психического и физического состояния заключенной. Из документа следует, что женщина ощущает резкие перепады кровяного давления, апатию и чувство эмоционального напряжения. Проявляется бессонница, частые ночные кошмары, головные боли и плохой аппетит.

    В этой связи представителем Уполномоченного по области Жетысу в адрес органов прокуратуры были направлены соответствующие рекомендации и запросы.

    В результате Управлением специальных прокуроров области Жетысу в Едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное правонарушение по признакам статьи 146 части 3 пункта 1 УК РК (Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, то есть умышленное причинение физических и (или) психических страданий должностным лицом или лицом, выступающим в официальном качестве, либо другим лицом с их подстрекательства либо с их ведома или молчаливого согласия при отсутствии признаков пыток).

    Осуществлен первоначальный допрос потерпевшей и возможно досудебное расследование подтвердит факт применения пыток.

    Теги:
    Закон и право Заключенные Права человека
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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