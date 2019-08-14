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На пике Хан-Тенгри погиб альпинист из Черногории

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
14 Августа 2019, 14:10
На пике Хан-Тенгри погиб альпинист из Черногории

БИШКЕК. Кабар-КАЗИНФОРМ - На пике Хан-Тенгри (7010 метров) погиб альпинист из Черногории Милан Радович. Тело погибшего черногорского альпиниста доставили в базовый лагерь. Роковое событие произошло 7 августа у четвертого высотного лагеря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИА «Кабар».

«После успешного восхождения на вершину Хан-Тенгри, высотой 7010 метров, которая требует исключительной физической и технической подготовки, и спуска в высотный лагерь 4, сорвавшись в пропасть на более чем 1000 метров, вероятней всего из-за обвала ледового серака, погиб Милан Радович», - данное сообщение было опубликовано на сайте альпинистского клуба «Visokogorci Crne Gore».

Его напарник, который работал с погибшим в связке, Александр Джаджич не пострадал, поскольку находился в момент трагедии в палатке, которую альпинисты установили на отметке 6400 метров.

По сообщению черногорских СМИ, оба альпиниста сфотографировались вместе и уже через несколько секунд после того, как Александр дошел до палатки, раздался громкий скрежет. Вернувшись на место, где было сделано фото, с края обрыва он увидел на склоне скалы тело своего товарища.

Как сообщил консультант-спасатель туристической компании «Ак-Сай трэвел» Тимур Малахунов, «тело погибшего черногорского альпиниста доставили в базовый лагерь. Операция до конца еще не завершена. Тело Милана Радовича спустили в лагерь для дальнейшей транспортировки, которая затрудняется отсутствием надлежащих погодных условий для вылета вертолета в столицу Кыргызстана, город Бишкек. Далее согласно правилам репатриации тело будет передано черногорской стороне».

Черногорские альпинисты начали свою экспедицию на Тянь-Шане 20 июля. Их главной задачей было восхождение на пик Победы (7439 метров), с целью стать первыми черногорцами на этой вершине.

За свою альпинистскую карьеру Милан Радович поднимался на многие вершины, включая и восьмитысячник Манаслу.

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