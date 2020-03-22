На период карантина в Алматы создано 12 аварийных бригад теплосетей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы рассказали о мерах, принятых ТОО «Алматинские тепловые сети» на период введения карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В связи с введением чрезвычайного положения из-за угрозы распространения коронавируса, а также с введением карантина по городу Алматы для бесперебойного теплоснабжения города, в случае нештатных ситуаций, в период ЧС организовано 12 аварийных бригад, 40 единиц спецтехники, 126 рабочих.

Вместе с тем, в условиях карантина, требующих максимального ограничения контактов между людьми, временно центры обслуживания потребителей (ЦОП) ТОО «Алматинские тепловые сети» работают в online режиме, приостановлено посещение потребителей контролёрами, занимающихся съёмом показаний с индивидуальных приборов учёта горячего водоснабжения. Услуги по установке и замене индивидуальных приборов учета горячей воды временно приостанавливаются (так как требуется прямой контакт).

На сегодняшний день, потребители могут обратиться за консультацией в справочную службу ТОО «АлТС» по многоканальному номеру +7 (727) 341-07-77, время работы с 8 часов утра до 18 часов вечера.

Для сокращения времени ожидания увеличено количество операторов по приему звонков за счет сотрудников, которые работали в ЦОПах.

Кроме того, созданы дополнительные электронные адреса для приема обращений потребителей. Отправить запрос, письменное обращение или проконсультироваться потребитель может через электронную почту по следующим адресам:

info@alts.kz (Байзакова д.221),

batys@alts.kz (Ауэзовский, Наурызбайский, Алатауский),

shygis@alts.kz (Турксибский, Жетысуский, Медеуский),

ortalyc@alts.kz (Бостандыкский, Алмалинский).

Оплачивать услуги теплоснабжения необходимо через банки второго уровня и в online режиме. Оплачивать задолженность для подключения к услугам потребитель может на расчетный счет предприятия.

Реквизиты для оплаты:

ТОО «Алматинские тепловые сети»

БИН 060 640 007 336

Банк АО «Forte Bank» KZ4996502F0008602380

По поручению Акима города Алматы потребители, не имеющие возможность оплатить комуслуги из-за введенного режима чрезвычайного положения, отсрочат платежи за услуги теплоснабжения до конца года за март и апрель.

«С сегодняшнего дня потребитель, оказавшийся в затруднительном материальном положении в карантинных условиях, может обратиться по телефону или письменно на электронный адрес предприятия и оформить отсрочку платежей за март и апрель до конца года», - сообщили в ТОО «Алматинские тепловые сети».

В период карантина отключение потребителей от теплоснабжения, имеющих задолженность не планируется. Также, не будут выставляться физ. лицам штрафы и пени за несвоевременную уплату коммунальных услуг.

Для получения отсрочки платежа необходимо оставить обращение:

- +7 (727) 341-07-77, info@alts.kz

- +7 (701) 098-45-05, ortalyc@alts.kz - ЦОП «Орталык» (для жителей Алмалинского и Бостандыкского районов);

- +7 (708) 249-87-79, batys@alts.kz - ЦОП «Батыс» (для жителей Алатауского, Ауэзовского и Наурызбайского районов);

- +7 (777) 969-84-46, shygis@alts.kz - ЦОП «Шыгыс» (для жителей Жетысуского, Медеуского и Турксибского районов).

Напомним, на настоящее время, в Казахстане подтверждено 56 случаев коронавируса: еще двое человек заболели в столице.

Глава государства 15 марта подписал указ «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан», в двух городах - Нур-Султане и Алматы - с 00:00 час. 19 марта официально введен карантин. В 00:00 часов 22 марта Нур-Султан и Алматы полностью закрыли на карантин.

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