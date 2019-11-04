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На перекрестках магистральных улиц столицы отменяют левые повороты

4 Ноября 2019 20:45
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На перекрестках магистральных улиц столицы отменяют левые повороты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Департамент полиции города Нур-Султан призывает обратить внимание на установленные дополнительные секции светофоров с символом в виде стрелки, передает МИА «Казинформ».

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«В рамках первого этапа пилотного проекта произведена установка дополнительных секций светофоров с символом, указывающим направление на разворот в виде стрелки, перед пешеходными светофорами, расположенными по улице Сыганак в районе Медицинского центра «Мейрим», по ул. Керей Жанибек хандары в районе Онкологического центра, а также по Коргалжинскому шоссе на регулируемых перекрестках в районе АЗС «КазМунайгаз» и со стороны школы «Жас Улан»», - сообщает пресс-служба столичного Департамента полиции.

«Эти альтернативные места разворота предназначены для создания комфортных условий, обеспечения бесконфликтного и безопасного разворота, а также увеличения пропускной способности перекрестков ул. Сыганак - пр. Туран, пр. Туран - ул. Керей Жанибек и ул. Бейсекова - Коргалжинское шоссе, где планируется исключить левые повороты», - поясняет ведомство.

Применение данной схемы рассматривается и на других участках улично-дорожной сети столицы.

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Ключевые слова: Нур-Султан, Транспорт,
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