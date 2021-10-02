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    11:08, 02 Октябрь 2021 | GMT +6

    На Пекинский марафон допустят только вакцинированных бегунов

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – На юбилейный, 40-й международный Пекинский марафон, который намечен на 31 октября в столице КНР допустят только вакцинированных бегунов. Об этом говорится в сообщении оргкомитета спортивного мероприятия, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    40-й международный Пекинский марафон должен был состояться в 2020 году, но отменен из-за пандемии коронавируса.

    1 октября текущего года официально открылась регистрация участников этого престижного в Китае спортивного состязания, которая продлится до 4 октября. Как ожидается, в Пекинском марафоне примут участие около 30 тысяч спортсменов.

    Как говорится в сообщении оргкомитета, помимо того, что участники марафона должны быть вакцинированными от коронавируса, им следует, за 21 день до забега ежедневно «декларировать» состояние своего здоровья и не покидать пределы Пекина. Кроме того, бегунам за 72 часа до старта марафона нужно иметь отрицательный тест на КВИ.

    Дистанция марафона длиной 42,195 км берет начало на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина и заканчивается на Олимпийском спорткомплексе на севере столицы КНР.

    Пекинский марафон ежегодно проводится с 1981 года. Трасса соответствует критериям Международной ассоциации легкоатлетических федераций и на ней могут устанавливаться мировые рекорды.


    Теги:
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