На Пекинский марафон допустят только вакцинированных бегунов
40-й международный Пекинский марафон должен был состояться в 2020 году, но отменен из-за пандемии коронавируса.
1 октября текущего года официально открылась регистрация участников этого престижного в Китае спортивного состязания, которая продлится до 4 октября. Как ожидается, в Пекинском марафоне примут участие около 30 тысяч спортсменов.
Как говорится в сообщении оргкомитета, помимо того, что участники марафона должны быть вакцинированными от коронавируса, им следует, за 21 день до забега ежедневно «декларировать» состояние своего здоровья и не покидать пределы Пекина. Кроме того, бегунам за 72 часа до старта марафона нужно иметь отрицательный тест на КВИ.
Дистанция марафона длиной 42,195 км берет начало на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина и заканчивается на Олимпийском спорткомплексе на севере столицы КНР.
Пекинский марафон ежегодно проводится с 1981 года. Трасса соответствует критериям Международной ассоциации легкоатлетических федераций и на ней могут устанавливаться мировые рекорды.