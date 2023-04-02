На парламентских выборах в Финляндии ожидается сильная конкуренция

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Сегодня в 9 часов утра началось голосование в парламент Финляндии (Эдускунта). Гражданам скандинавского государства предстоит выбрать партии, которые сформируют состав однопалатного парламента на ближайшие четыре года, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

На 200 мест в парламенте Финляндии претендуют более 2,4 тысячи кандидатов от 22 партий.

Местные СМИ отмечают, что на этих выборах рекордное количество избирателей проголосовало заранее - 1,7 млн человек или почти 40% избирателей в Финляндии. Лапландия стала самым активным избирательным округом, проголосовавшим досрочно на парламентских выборах. Процент голосов, уже проголосовавших в этом регионе, составил 45,7%.

В этот раз на выборах в Финляндии предстоит напряженная гонка, в которой три ведущие партии имеют практически равные шансы на победу. Опросы общественного мнения показали, что консервативная партия «Национальная коалиция» (НКП) набрала 19,8%, крайне правая националистическая партия финнов — 19,5%, а Социал-демократы (СДП) - 18,7%.

Действующий премьер-министр Финляндии 37-летняя Санна Марин является самым молодым премьер-министром в мире, и представляет Социал-демократическую партию. Считается, что Санна Марин успешно провела страну через пандемию COVID-19 и внесла вклад в текущий процесс вступления страны в НАТО.

Тем не менее, ее оппоненты обвиняют правительство в слабых мерах в борьбе с рецессией финской экономики, ростом инфляции, чрезмерных государственных заимствованиях и раздутых государственных расходах.

Поэтому лидеры конкурирующих партий обещают избирателям сократить их расходы, увеличить пособия по безработице и на жилье, а также добиваться сокращения иммиграции из стран, не входящих в ЕС.

Лидер победившей партии обычно первым формирует правительство, но на этот раз ситуация может стать сложной. Коалиционные переговоры, вероятно, будут долгими и трудными, считают финские комментаторы.

Первые оценки результатов ожидаются вскоре после закрытия избирательных участков в 20:00 по местному времени.