На озере Балхаш спасли четырех рыбаков
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В ночь на 12 декабря на озере Балхаш проводились поисково-спасательные работы четырех рыбаков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС Карагандинской области в Instagram.
Сообщение с просьбой о помощи поступило спасателям от рыбаков. Мужчины сообщили, что не могут самостоятельно дойти до берега, так как оказались отрезанными от береговой линий из-за тонкого льда и имеющихся промоин и трещин. Рыбаки сообщили своё примерное месторасположение.
Для проведения спасательной операции к месту выехали спасатели Департамента по ЧС Карагандинской области, также было привлечено плавсредство ТОО «Корпорация Казахмыс».
С рыбаками периодически поддерживалась телефонная связь. Уже под утро рыбаки были обнаружены примерно в 25 км от берега. Мужчины были доставлены на берег и переданы родственникам. В медицинской помощи не нуждались.
Спасатели напоминают о необходимости соблюдения мер безопасности при выходе на лед.
Не выходите на лед в темное время суток и при плохой видимости. Из-за погодных условий на водоемах области лед не стабилен. Также лед ослаблен в устьях рек и притоках. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.При угрозе или возникновении чрезвычайных происшествии звонить по телефонам 112 или 433636, 433737.
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