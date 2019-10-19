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На озеленение Атырау направят 4,6 млрд тенге

19 Октября 2019 00:36
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На озеленение Атырау направят 4,6 млрд тенге

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – На озеленение Атырау направят 4,6 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Масштабный проект «Озеленение города Атырау» реализуется в рамках государственно-частного партнерства. Уже заключен договор между ТОО «Каспийдормостстрой» и областным управлением природных ресурсов и регулирования природопользования. Проект рассчитан на 5 лет, его общая стоимость составит 4,6 млрд тенге», - сообщил и.о. руководителя городского отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Куандык Касымов.

По его информациии, уже подготовлена проектно-сметная документация по высадке вдоль проспекта Абылхайыр хана 15 тысяч деревьев разных пород.

​ Автор: А.Соколов

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Ключевые слова: Атырауская область, Экология, Акимат,
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А. Соколов

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