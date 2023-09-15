На отсутствие учебников в школах жалуются родители в Петропавловске

Родители учащихся школы № 42 города Петропавловска в социальных сетях пожаловались на отсутствие учебников по изучению казахского языка для шестиклассников. По их словам, учебники не соответствуют новой программе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Родители пишут, что новый учебник есть только у учителя. Домашнее задание дети тоже получают по нему. Родителям предложили приобрести учебники за свой счет.

Публикацию прокомментировал отдел образования города. По их информации, все учащиеся школы №42 обеспечены учебниками «Қазақ тілі мен әдебиеті» для 6 классов издательства «Мектеп», рекомендованными Министерством просвещения Республики Казахстан.

«На уроке учитель использовал учебник, который входит в перечень рекомендованных приказом МОН РК от 22.05.2020 № 216 в качестве дополнительного учебного ресурса, но не является обязательным для учащихся. Все учебники находятся в свободном доступе на сайте «BMSO.EDU.KZ», - добавили в горотделе образования.

В комментариях родители детей из разных школ и классов отметили, что проблемы есть с учебниками и у них.

На официальной странице управления образования области в социальной сети перед началом учебного года была размещена информация о том, что все школы региона 100% обеспечены учебниками.

«В целях создания интереса к чтению книг ученикам при выдаче учебников выдавалась одна книга из художественной литературы», - утверждают в управлении.