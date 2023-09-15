На отсутствие учебников в школах жалуются родители в Петропавловске
Родители пишут, что новый учебник есть только у учителя. Домашнее задание дети тоже получают по нему. Родителям предложили приобрести учебники за свой счет.
Публикацию прокомментировал отдел образования города. По их информации, все учащиеся школы №42 обеспечены учебниками «Қазақ тілі мен әдебиеті» для 6 классов издательства «Мектеп», рекомендованными Министерством просвещения Республики Казахстан.
«На уроке учитель использовал учебник, который входит в перечень рекомендованных приказом МОН РК от 22.05.2020 № 216 в качестве дополнительного учебного ресурса, но не является обязательным для учащихся. Все учебники находятся в свободном доступе на сайте «BMSO.EDU.KZ», - добавили в горотделе образования.
В комментариях родители детей из разных школ и классов отметили, что проблемы есть с учебниками и у них.
На официальной странице управления образования области в социальной сети перед началом учебного года была размещена информация о том, что все школы региона 100% обеспечены учебниками.
«В целях создания интереса к чтению книг ученикам при выдаче учебников выдавалась одна книга из художественной литературы», - утверждают в управлении.