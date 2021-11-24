На отсутствие отопления в квартирах пожаловались жители Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В редакцию Lada.kz поступают многочисленные жалобы от жителей 38 дома 16 микрорайона города Актау. По их словам, уже несколько недель в их квартирах нет подачи тепла, передает МИА «Казинформ».

Жители дома № 38 в 16 микрорайоне пожаловались на отсутствие отопления в квартирах.

«Уже несколько недель мы сидим без отопления. У нас маленькие дети, многие болеют. В обслуживающей компании нам ответа не дают. Получается, мы платим за то, что у нас было холодно», - жалуются жители.

В Актауской городской жилищной инспекции прокомментировали жалобу жителей.

«По вашему обращению сегодня была проведена проверка. В ходе чего было установлено, что насос необходимо поставить на обратку. Данные работы планируется завершить до 28 ноября текущего года, то есть, в воскресенье планируется подача отопления», - сообщили в ведомстве.