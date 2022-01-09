РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:41, 09 Январь 2022 | GMT +6

    На отмененные до 19 января рейсы можно сдать или обменять билеты без штрафов

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК опубликовала для пассажиров номера телефонов авиакомпании по вопросам статуса рейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В случае отмены или переноса рейсов, пассажиры, у которых указаны сотовые телефоны и электронная почта в брони, будут оповещены системой после изменений. В связи с ограниченным доступом в интернет, связь с сервисным центром авиакомпании может быть затруднена. Пассажирам отмененных рейсов будет предложен перенос вылета на ближайшие рейсы.

    Возврат и перебронирование билетов будут осуществляться по месту приобретения после стабилизации ситуации и восстановления интернета. Билеты на рейсы, отменённые до 19 января, можно будет сдать или обменять без штрафов. Есть возможность покупать авиабилеты без доступа к интернету через приложение Kaspi.kz и на кассах авиакомпании в аэропортах.

    Пассажирам, прибывающим во время действия комендантского часа, необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также посадочный талон для передвижения по городу.

    Пассажиры по вопросам статуса авиарейсов могут обращаться в адреса авиакомпании и аэропортов по следующим номерам:

    «Turkish Airlines»: +7 727 3123250, +7 727 3493336;

    «Белавиа»: +375172202555;

    «Lufthansa»: +7 727 3335025, +7 495 4118437;

    «Аэрофлот»: 8 800 4445555;

    «Уральские авиалинии»: +7 499 9202252;

    «Air Astana»: +7 7172 584477;

    «SCAT»: +7 725 2998880;

    «Qazaq air»: +7 7273 561414;

    «Fly Arystan»: +7 7273 311010;

    «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»: +7 7172 702999;

    «Международный аэропорт Алматы»: +7 7272 221551;

    «Международный аэропорт Актау»: +7 7292 609755;

    «Turkistan International airport»: +7 7292 609755;

    «Международный аэропорт Хиуаз Доспановой» (Атырау): +7 7122 764646;

    «Международный аэропорт Алия Молдагулова» (Актобе): +7 7132 730073;

    «Международный аэропорт Аулие-Ата» (г.Тараз): +7 7262 542600;

    «Авиационная администрация Казахстана»: +77172798213, +77172798214

    +77172798215, +77172798229, круглосуточно.

    Теги:
    Авиация Транспорт ЧП-2022
    Сейчас читают
    Сегодня, 13:23
    На каких улицах Астаны ведется сроительство «ливневок»
    Сегодня, 12:54
    Казахстанский борец Бекадил Шаймерденов стал серебряным призером Азиады
    Сегодня, 12:50
    Завершился прием документов для участия в Президентском молодежном кадровом резерве
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!