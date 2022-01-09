На отмененные до 19 января рейсы можно сдать или обменять билеты без штрафов
В случае отмены или переноса рейсов, пассажиры, у которых указаны сотовые телефоны и электронная почта в брони, будут оповещены системой после изменений. В связи с ограниченным доступом в интернет, связь с сервисным центром авиакомпании может быть затруднена. Пассажирам отмененных рейсов будет предложен перенос вылета на ближайшие рейсы.
Возврат и перебронирование билетов будут осуществляться по месту приобретения после стабилизации ситуации и восстановления интернета. Билеты на рейсы, отменённые до 19 января, можно будет сдать или обменять без штрафов. Есть возможность покупать авиабилеты без доступа к интернету через приложение Kaspi.kz и на кассах авиакомпании в аэропортах.
Пассажирам, прибывающим во время действия комендантского часа, необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также посадочный талон для передвижения по городу.
Пассажиры по вопросам статуса авиарейсов могут обращаться в адреса авиакомпании и аэропортов по следующим номерам:
«Turkish Airlines»: +7 727 3123250, +7 727 3493336;
«Белавиа»: +375172202555;
«Lufthansa»: +7 727 3335025, +7 495 4118437;
«Аэрофлот»: 8 800 4445555;
«Уральские авиалинии»: +7 499 9202252;
«Air Astana»: +7 7172 584477;
«SCAT»: +7 725 2998880;
«Qazaq air»: +7 7273 561414;
«Fly Arystan»: +7 7273 311010;
«Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»: +7 7172 702999;
«Международный аэропорт Алматы»: +7 7272 221551;
«Международный аэропорт Актау»: +7 7292 609755;
«Turkistan International airport»: +7 7292 609755;
«Международный аэропорт Хиуаз Доспановой» (Атырау): +7 7122 764646;
«Международный аэропорт Алия Молдагулова» (Актобе): +7 7132 730073;
«Международный аэропорт Аулие-Ата» (г.Тараз): +7 7262 542600;
«Авиационная администрация Казахстана»: +77172798213, +77172798214
+77172798215, +77172798229, круглосуточно.