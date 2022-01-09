На отмененные до 19 января рейсы можно сдать или обменять билеты без штрафов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК опубликовала для пассажиров номера телефонов авиакомпании по вопросам статуса рейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В случае отмены или переноса рейсов, пассажиры, у которых указаны сотовые телефоны и электронная почта в брони, будут оповещены системой после изменений. В связи с ограниченным доступом в интернет, связь с сервисным центром авиакомпании может быть затруднена. Пассажирам отмененных рейсов будет предложен перенос вылета на ближайшие рейсы.

Возврат и перебронирование билетов будут осуществляться по месту приобретения после стабилизации ситуации и восстановления интернета. Билеты на рейсы, отменённые до 19 января, можно будет сдать или обменять без штрафов. Есть возможность покупать авиабилеты без доступа к интернету через приложение Kaspi.kz и на кассах авиакомпании в аэропортах.

Пассажирам, прибывающим во время действия комендантского часа, необходимо иметь при себе удостоверение личности или паспорт, а также посадочный талон для передвижения по городу.

Пассажиры по вопросам статуса авиарейсов могут обращаться в адреса авиакомпании и аэропортов по следующим номерам:

«Turkish Airlines»: +7 727 3123250, +7 727 3493336;

«Белавиа»: +375172202555;

«Lufthansa»: +7 727 3335025, +7 495 4118437;

«Аэрофлот»: 8 800 4445555;

«Уральские авиалинии»: +7 499 9202252;

«Air Astana»: +7 7172 584477;

«SCAT»: +7 725 2998880;

«Qazaq air»: +7 7273 561414;

«Fly Arystan»: +7 7273 311010;

«Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»: +7 7172 702999;

«Международный аэропорт Алматы»: +7 7272 221551;

«Международный аэропорт Актау»: +7 7292 609755;

«Turkistan International airport»: +7 7292 609755;

«Международный аэропорт Хиуаз Доспановой» (Атырау): +7 7122 764646;

«Международный аэропорт Алия Молдагулова» (Актобе): +7 7132 730073;

«Международный аэропорт Аулие-Ата» (г.Тараз): +7 7262 542600;

«Авиационная администрация Казахстана»: +77172798213, +77172798214

+77172798215, +77172798229, круглосуточно.