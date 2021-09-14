На открытие нового сезона приглашает карагандинский театр музкомедии

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Открытие нового сезона Карагандинского академического театра музыкальной комедии состоится 16 сентября в 18:30 на сцене Дворца культуры горняков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В этот день зрители после долгого перерыва увидят шедевр мировой классики – оперетту в двух действиях Имре Кальмана «Сильва».

«Спектакль был поставлен в 2005 году заслуженным деятелем искусств РФ режиссёром из Санкт-Петербурга Юрием Александровым. Балетмейстером-постановщиком выступила Марина Лепилина, над сценографией и костюмами работал заслуженный художник РФ Вячеслав Окунев», – рассказали в КАТМК.

В оперетте заняты ведущие солисты театра Елена Филинкова, Денис Кудряшов и Александр Бойко, а также артисты хора и балета. Спектакль идёт в сопровождении симфонического оркестра под руководством главного дирижёра Рафаэля Хамзина.