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    19:33, 13 Сентябрь 2021 | GMT +6

    На открытие нового сезона приглашает карагандинский театр музкомедии

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Открытие нового сезона Карагандинского академического театра музыкальной комедии состоится 16 сентября в 18:30 на сцене Дворца культуры горняков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этот день зрители после долгого перерыва увидят шедевр мировой классики – оперетту в двух действиях Имре Кальмана «Сильва».

    «Спектакль был поставлен в 2005 году заслуженным деятелем искусств РФ режиссёром из Санкт-Петербурга Юрием Александровым. Балетмейстером-постановщиком выступила Марина Лепилина, над сценографией и костюмами работал заслуженный художник РФ Вячеслав Окунев», – рассказали в КАТМК.

    В оперетте заняты ведущие солисты театра Елена Филинкова, Денис Кудряшов и Александр Бойко, а также артисты хора и балета. Спектакль идёт в сопровождении симфонического оркестра под руководством главного дирижёра Рафаэля Хамзина.


    Теги:
    Культура Карагандинская область
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